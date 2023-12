Na Obrežju našli truplo ženske

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so nekaj minut pred osmo uro zjutraj na mejnem prehodu Obrežje na parkirnem prostoru za tovorna vozila našli osebo brez znakov življenja. Policisti so takoj odšli na kraj dogodka, zavarovali območje in tja poklicali tudi reševalce. Ti so potrdili smrt ženske, na truplu pa niso ugotovili znakov nasilja.

Zdravnik iz Splošne bolnišnice Brežice je za pokojno odredil sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Reševalci so v bolnišnico zaradi slabega počutja odpeljali tudi enega od dveh državljanov Kitajske, ki sta bila ob mrtvi ženski in o katerih domnevajo, da so potovali skupaj.

Kriminalisti PU Novo mesto so opravili ogled in nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo. S pomočjo prevajalca bodo opravili razgovore z državljanoma Kitajske in poskušali ugotoviti vse okoliščine, identiteto pokojne in njuno identiteto. Z ugotovitvami bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.