Na okoljskem ministrstvu prejeli pošiljko z belim prahom

Neznano pošiljko so prejeli na okoljskem ministrstvu. FOTO: Ali Žerdin

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so na ministrstvu za okolje in prostor nekaj pred osmo uro zjutraj prejeli pošiljko z belim prahom. Na kraju posredujejo gasilci in policisti, zaradi intervencije pa je na Dunajski cesti v smeri obvoznice oviran promet. Tri osebe, ki so bile pri odpiranju pošiljke izpostavljene, ostajajo v karanteni.Neznano snov bodo analizirali uslužbenci Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo. Rezultati analize bodo znani tekom današnjega dne, so še dodali na Policijski upravi Ljubljana.