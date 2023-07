Na Pelješcu pridržali Slovenca zaradi samozadovoljevanja pred otrokom

Policija je na polotoku Pelješac na jugu Hrvaške pridržala 31-letnega slovenskega državljana, ki naj bi se samozadovoljeval pred sedemletno deklico, danes poroča Dubrovački vjesnik. Sodišče v Dubrovniku je za moškega odredilo enomesečni pripor. Osumljeni je bil v preteklosti že obsojen zaradi pedofilije.

Slovenskega državljana, sicer kuharja iz Domžal, so policisti privedli pred preiskovalnega sodnika zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja zadovoljevanja spolnega nagona pred otrokom, mlajšim od 15 let, so za Dubrovački vjesnik pojasnili na dobrovniškem županijskem sodišču.

Dodali so, da je osumljeni storil kaznivo dejanje pred sedemletno deklico iz Poljske v enem od kampov v Orebiću. Deklica je v kampu bivala s svojimi starši kot gostja, osumljeni pa je tja prišel z delom svoje družine.

Njegovo početje naj bi po neuradnih informacijah opazila mama deklice in ga prijavila. Policija ga je pridržala in privedla v Dubrovnik, še piše Dubrovački vjesnik.

Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor zaradi nevarnosti pobega in možnosti ponovitve kaznivega dejanja. Razlog za pripor je bilo tudi dejstvo, da je zaradi enakega kaznivega dejanja že odslužil leto in pol zaporne kazni v Sloveniji.

Na Hrvaškem mu grozi do tri leta zapora.