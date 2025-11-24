Na pobočju Slavnika z motornimi vozili povzročali škodo v naravnem okolju

Policisti Policijske uprave Koper so v petek obravnavali kršitve vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju na pobočjih zasneženega Slavnika. Policisti med jutranjim nadzorom sicer niso ugotovili kršitev, a so občani zvečer policijo obvestili, da so opazili vozila v naravnem okolju na relaciji od Hrpelj proti vrhu Slavnika.

Policisti so izsledili dve vozili in voznika obravnavali zaradi kršitev zakona o ohranjanju narave.

Policisti Policijske postaje Kozina so v začetku novembra, v bližini Hrpelj, v cestnem prometu ustavili tudi dva mladoletna voznika neregistriranih motornih koles (motokros izvedbe), ki niso namenjena udeležbi v cestnem prometu, so še sporočili iz PU Koper.

Proti obema mladoletnikoma so na pristojno sodišče podali obdolžilna predloga zaradi prekrškov po zakonu o motornih vozilih. Motorni kolesi so zasegli in sodišču predlagali odvzem vozil.

Policisti vse obiskovalce narave prosijo, naj upoštevajo prepovedi vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju. Z motornimi vozili je prepovedano voziti ali jih parkirati zunaj cest, namenjenih za vožnjo. Kolesnice na varovanih in občutljivih območjih lahko močno poškodujejo zemljo in rastline

Policisti nadzore v naravnem okolju izvajajo v sodelovanju z drugimi inšpekcijskimi službami in bodo takšne nadzore tudi nadaljevali.