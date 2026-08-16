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    Črna kronika

    Na pobočju Stola zapeljal v prepad in umrl

    Zaradi nedostopnega terena, na katerega se je odkotalilo vozilo, je bil v reševanje vključen tudi helikopter Letalske policijske enote.
    Arhivski posnetek helikopterskega reševanja na Kobariškem Stolu. FOTO: GRS Tolmin
    Galerija
    Arhivski posnetek helikopterskega reševanja na Kobariškem Stolu. FOTO: GRS Tolmin
    R. I.
    16. 8. 2026 | 21:05
    16. 8. 2026 | 21:12
    3:02
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    Tudi s Policijske uprave Nova Gorica je zvečer prišlo sporočilo o smrtni nesreči. Ob 13.02 jih je Regijski center za obveščanje Nova Gorica obvestil, da nemški državljan na kolovozni poti od planine Božca – Starijski vrh (v smeri vasi Staro Selo) v občini Kobarid opazil terensko vozilo, ki je zapeljalo v prepad.

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    Usodno zdrsnil na poti na Triglav

    Policisti Policijske postaje Bovec so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je voznik osebnega vozila znamke Land Rover, nizozemski registrskih številk, peljal po kolovozu, ki vodi po pobočju od Stola oziroma od planine Božca proti Starijskemu vrhu in vodi do vasi Staro Selo.

    Usodni manever vitlanja

    Po nekaj kilometrih vožnje po enem od kolovozov od odcepa pod vzletiščem za jadralne padalce na Stolu proti Kobaridu je pripeljal do kovinskih vrat, od tam naprej pa je omenjena cesta neprevozna. Ustavil se je in nato zapeljal nekoliko vzvratno. Pri tem je z prednjim desnim kolesom zapeljal na rob prepadnega pobočja in vozilo ustavil.

    Nato je vozilo z avtomobilskim vitlom, jeklenico in jermenom pritrdil na bližnji grm ter ga poskušal izvleči z nevarnega območja. Pri tem je sedel v vozilu. Med manevrom vitlanja je vozilo zdrsnilo čez rob pobočja in se skupaj z voznikom skotalilo več deset metrov v globino, kjer je obstalo.

    V reševanje je bilo vključeno 10 članov GRS Tolmin in 14 članov PGD Kobarid in PGD Breginj, ki so locirali vozilo, ki je globoko zdrsnilo v globel.

    Pokojnega s helikopterjem prepeljali v Tolmin

    Zaradi nedostopnega terena, na katerega se je odkotalilo vozilo, je bil v reševanje vključen tudi helikopter Letalske policijske enote. Na strmem pobočju, približno 100 metrov od mesta zdrsa, je bil najden moški, ki ni več kazal znakov življenja, na kraju je kasneje zdravnik potrdil njegov smrt. Vozilo je bilo najdeno približno 250 metrov od mesta zdrsa. Pokojnega so kasneje s policijskim helikopterjem prepeljali v Tolmin, kjer ga je prevzela pogrebna služba.

    V nadaljnjem identifikacijskem postopku je bilo ugotovljeno in potrjeno, da gre za 59-letnega državljana Nizozemske. S strani zdravnika je bila odrejena sanitarna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. O tragičnem dogodku smo seznanili tudi pristojne pravosodne organe.

    Policisti Policijske postaje Bovec so tujo krivdo izključili in bodo o tragičnem dogodku s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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