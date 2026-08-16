Na pobočju Stola zapeljal v prepad in umrl

Tudi s Policijske uprave Nova Gorica je zvečer prišlo sporočilo o smrtni nesreči. Ob 13.02 jih je Regijski center za obveščanje Nova Gorica obvestil, da nemški državljan na kolovozni poti od planine Božca – Starijski vrh (v smeri vasi Staro Selo) v občini Kobarid opazil terensko vozilo, ki je zapeljalo v prepad.

Policisti Policijske postaje Bovec so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je voznik osebnega vozila znamke Land Rover, nizozemski registrskih številk, peljal po kolovozu, ki vodi po pobočju od Stola oziroma od planine Božca proti Starijskemu vrhu in vodi do vasi Staro Selo.

Usodni manever vitlanja

Po nekaj kilometrih vožnje po enem od kolovozov od odcepa pod vzletiščem za jadralne padalce na Stolu proti Kobaridu je pripeljal do kovinskih vrat, od tam naprej pa je omenjena cesta neprevozna. Ustavil se je in nato zapeljal nekoliko vzvratno. Pri tem je z prednjim desnim kolesom zapeljal na rob prepadnega pobočja in vozilo ustavil.

Nato je vozilo z avtomobilskim vitlom, jeklenico in jermenom pritrdil na bližnji grm ter ga poskušal izvleči z nevarnega območja. Pri tem je sedel v vozilu. Med manevrom vitlanja je vozilo zdrsnilo čez rob pobočja in se skupaj z voznikom skotalilo več deset metrov v globino, kjer je obstalo.

V reševanje je bilo vključeno 10 članov GRS Tolmin in 14 članov PGD Kobarid in PGD Breginj, ki so locirali vozilo, ki je globoko zdrsnilo v globel.

Pokojnega s helikopterjem prepeljali v Tolmin

Zaradi nedostopnega terena, na katerega se je odkotalilo vozilo, je bil v reševanje vključen tudi helikopter Letalske policijske enote. Na strmem pobočju, približno 100 metrov od mesta zdrsa, je bil najden moški, ki ni več kazal znakov življenja, na kraju je kasneje zdravnik potrdil njegov smrt. Vozilo je bilo najdeno približno 250 metrov od mesta zdrsa. Pokojnega so kasneje s policijskim helikopterjem prepeljali v Tolmin, kjer ga je prevzela pogrebna služba.

V nadaljnjem identifikacijskem postopku je bilo ugotovljeno in potrjeno, da gre za 59-letnega državljana Nizozemske. S strani zdravnika je bila odrejena sanitarna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. O tragičnem dogodku smo seznanili tudi pristojne pravosodne organe.

Policisti Policijske postaje Bovec so tujo krivdo izključili in bodo o tragičnem dogodku s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.