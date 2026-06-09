Na pomoč vinjenemu ponesrečencu prvi priskočil 12-letni Lan

S kranjske policijske uprave poročajo o pohvale vrednem pogumnem dejanju 12-letnega dečka Lana, ki je kljub mladosti pokazal odgovornost in pripravljenost pomagati poškodovanemu udeležencu prometne nesreče.

Blejske policiste so namreč v nedeljo, bilo je okoli pol sedme ure zvečer, obvestili o prometni nesreči na relaciji Nemški Rovt–Soriška planina. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 24-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom v levem nepreglednem ovinku zapeljal s ceste, trčil v drevo in zdrsel po brežini. Avtomobil je po nesreči ostal prevrnjen na bok,« so potek nesreče opisali na kranjski policijski upravi.

Kot so nadaljevali, so možje postave vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti in ta je pokazal 0,81 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka oziroma 1,69 promila. Voznik je rezultatu oporekal, zato so mu odredili strokovni pregled. V avtomobilu je bil tudi sopotnik. Oba sta bila lažje poškodovana in so ju po pomoči zdravstvenega osebja na kraju samem z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Pomagali so tudi gasilci. »Gasilci PGD Bohinjska Bistrica smo zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, preprečili iztekanje nevarnih tekočin, nevtralizirali že razlite snovi in s tehničnim posegom vozilo izvlekli iz globeli. Poškodovanca so oskrbeli reševalci NMP in ju prepeljali v bolnišnico,« so zapisali na svojem profilu na facebooku.

Policisti sicer zoper voznika vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa, so pojasnili na policiji.

Pohvale policistov in gasilcev

»Ob tem dogodku velja posebej omeniti ravnanje 12-letnega dečka, ki je bil v času prometne nesreče z družino v bližini kraja dogodka. Po doslej zbranih informacijah je takoj po nesreči iz avtomobila, s katerim so se pripeljali, vzel komplet prve pomoči in še pred prihodom intervencijskih služb poškodovanemu udeležencu takoj nudil prvo pomoč ter mu oskrbel krvavečo rano. Svoji mami pa naročil, naj takoj pokliče številko 112, kar je tudi nemudoma storila. Njegova hitra reakcija, prisebnost in pripravljenost pomagati so pomembno prispevale k temu, da je bil poškodovani deležen pomoči že v prvih trenutkih po nesreči,« je opisal Roland Brajič, predstavnik kranjske policijske uprave za odnose z javnostmi.

Mladi gasilec Lan, pionir v PGD Zbilje, je poškodovanemu oskrbel rano in mami naročil, naj pokliče 112. FOTO: PGD Bohinjska Bistrica/Facebook

Kot je dodal, se gorenjski policisti dečku »iskreno zahvaljujemo za njegovo ravnanje. Z njegovo družino smo že stopili v stik, saj se mu želimo za izkazano odgovornost, pogum in pomoč sočloveku zahvaliti tudi osebno. Njegovo ravnanje je lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je najbolj potrebno. Lan, hvala in velik poklon.«

Da si mladi gasilec Lan, pionir v PGD Zbilje, zasluži posebno priznanje, so poudarili tudi njegovi starejši kolegi gasilci. »Takšna dejanja kažejo, da gasilske vrednote – pomoč sočloveku, pogum in nesebičnost – živijo tudi med najmlajšimi. Lan, iskrene čestitke za hitro in prisebno ukrepanje! Čestitke tudi PGD Zbilje za vzgojo tako srčnega in odgovornega mladega gasilca. Ponosni smo, da imamo med nami takšne mlade ljudi,« so še zapisali v PGD Bohinjska Bistrica.