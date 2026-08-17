Na portoroški plaži zapele pesti, tekla je kri

Minule dni so policisti Policijske uprave (PU) Koper obravnavali več tatvin tudi iz torb obiskovalcev plaž v Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti.

V petek popoldne so bili policisti obveščeni o tatvini iz potovalne torbe na plaži v Portorožu. Neznanec je iz ženske torbice, ki je bila odložena na ležalniku in pokrita z brisačo in oblačili, odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša 600 evrov. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, so danes sporočili iz PU Koper.

Tatvine na plaži, vlom v hotelsko sobo

Tatvino na plaži v Portorožu so obravnavali tudi v soboto, do neljubega dogodka pa je prišlo, medtem ko se je lastnica ukradene torbe, 76-letna ženska, kopala. Pred tem je na plaži odložila torbo in jo pokrila z brisačo. V torbi je imela dva mobilna telefona, sončna očala, korekcijska očala in obleko. Ko se je vrnila, je ugotovila, da torbe ni več. Oškodovana je za približno 600 evrov, so navedli pri policiji, ki nadaljnje zbiranje obvestil.

Podobno se je v soboto popoldne zgodilo 56-letni državljanki Slovaške, ki je na plaži v Izoli odložila nahrbtnik in odšla plavat. Ko se je po približno 15 minutah vrnila, nahrbtnika ni bilo več. V njem je imela denarnico s 300 evri gotovine, mobilni telefon, bančno in zdravstveno kartico in ključe apartmaja. Skupna materialna škoda znaša približno 500 evrov.

Policisti so v soboto zvečer v Izoli obravnavali tudi vlom v hotelsko sobo. Ugotovili so, da je neznanec iz hotelske sobe odtujil dva nahrbtnika z vsebino in dva potna lista ter lastnike oškodoval za okoli 2000 evrov.

Na koncu še fizični obračun

Na očeh tatov so tudi mobilni telefoni. Policisti so bili v petek dopoldne obveščeni o tatvini mobilnega telefona, ki ga je oškodovanec polnil pri sanitarijah v Luciji. V noči na soboto pa je neznanec mobilni telefon, v ovitku katerega je lastnik imel tudi bančne kartice, ukradel izpred lokala v Portorožu, kjer ga je oškodovanec za kratek čas pustil na mizi.

Neznanci so v noči s petka na soboto vlomili v vozilo Nizozemca in odtujili fotoaparat s pripadajočo opremo ter lastniku povzročili za približno 1700 evrov škode. Na parkirišču v Portorožu pa so odlomili prednji levi brisalec na avtodomu in poškodovali vetrobransko steklo ter lastnika oškodovali za 3100 evrov.

Policisti so obravnavali tudi pretep na portoroški plaži. V soboto pozno zvečer naj bi se po prvih ugotovitvah sprli dve skupini, kar je preraslo v fizični obračun, v katerem je bil med drugim poškodovan 24-letni moški, ki je krvavel iz glave. Ob prihodu patrulje je bilo na kraju mirno, udeleženci so se že razbežali, so navedli na policiji. Ta bo zoper osumljence ukrepala.