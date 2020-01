Na poti s Korošice se je smrtno ponesrečil planinec

Slovenske gore so zahtevale še eno življenje. Ob 14.53 se je na poti s Korošice proti Ojstrici v občini Solčava poškodoval planinec, ki je za posledicami hudih poškodb umrl, poroča Center za obveščanje Republike Slovenije.



Posredoval je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči z reševalcem letalcem Gorsko reševalne službe Celje. Dostopili so do poškodovanca in ga oskrbeli, vendar je zaradi hudih poškodb umrl.



S helikopterjem so ga prepeljali v Mozirje in predali ustreznim službam. Gasilci PGD Mozirje so v Mozirju zavarovali kraj pristanka helikopterja.