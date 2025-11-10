Na požarišču pri Radomljah preiskave še potekajo

Na pogorišču na območju nekdanje tovarne LIP Radomlje potekata kriminalistična in forenzična preiskava, vzrok za nastanek požara pa še ni znan, so danes pojasnili na policiji. Poveljnik Centra za zaščito in reševanje Domžale Matjaž Merkužič je dodal, da na pogorišču ostajajo požarne straže. Analize pa so pokazale, da požar ni vplival na okolje.

Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da vzrok požara še ni znan. »Dejstvo je, da takšni požari terjajo obsežne in dalj časa trajajoče preiskave tako o vzrokih kot drugih okoliščinah,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Požar je v Preserjah pri Radomljah v nedeljo ponoči izbruhnil na območju nekdanje tovarne LIP Radomlje. Zajel je dobrih 2000 kvadratnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov, na terenu pa se je z njim borilo več kot 150 gasilcev, ki so požar v nedeljo dopoldne pogasili. V dogodku ni bil nihče poškodovan, v času požara v objektu ni bilo ljudi. Požar je povzročil ogromno gmotno škodo, je na spletni strani objavila Občina Domžale.