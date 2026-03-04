Na predvolilnem plakatu ponovno obešeno živalsko truplo

Že drugič v zadnjih dveh tednih je neznanec na volilni plakat Gibanja Svoboda obesil živalsko truplo. Konec prejšnjega meseca je nekdo na območju Vrhnike na plakat obesil hudo izmaličeno živalsko truplo, predvidoma naj bi šlo za psa, danes pa so na predvolilnem plakatu iste stranke opazili obešenega mrtvega goloba.

V Gibanju Svoboda so zapisali, da »takšna dejanja najostreje obsojamo. Mučenje in ubijanje živali je nesprejemljivo in nikakor ne more biti orodje za politična sporočila in ustvarjanje politike strahu.« Dodali so, da vsem »jasno, da je cilj izprijenih posameznikov, ki počnejo takšne stvari, izzvati ogorčenje. Toda v resnici izzovejo razočaranje in pomilovanje: dobra dva tedna pred volitvami razpravo nadomešča zastraševanje,« še ugotavljajo v Svobodi. » Slovenije ne boste potegnili v kulturo strahu in nasilja,« sporočajo storilcem.

Za identifikacijo trupla živali, ki so jo na plakatu našli obešeno prejšnji mesec, je zaradi iznakaženosti potrebna analiza DNK. »Najdeno truplo je na zaprosilo policije včeraj prevzela Veterinarsko-higienska služba in ga odpeljala na veterinarsko fakulteto na forenzične preiskave. Po trenutno pridobljenih podatkih truplo nima oznak, potrebnih za registrirane živali, in za zdaj zaradi stanja trupla ni mogoče določiti, za katero vrsto živali gre. Za določitev tega bo veterinarska fakulteta opravila analizo DNK,« so zapisali.

Kot so v Gibanju Svoboda poudarili v izjavi za medije, prvi znaki kažejo, da je šlo za mučenje živali, na uradne izsledke sicer še čakajo. »To ni politična kampanja, to je kaznivo dejanje, to je moralno dno in to je ustrahovanje. V zdravi politični kulturi bi se morali soočati z argumenti, ne z ustrahovanjem in zatiranjem šibkejših,« je dejala poslanka Lucija Tacer Perlin.