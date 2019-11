Na prehodu zbil mamico in enoletnega otroka

Mislinja – S celjske policijske uprave so poročali o hudi prometni nesreči s poškodbami, ki se je zgodila včeraj v Mislinji. Kot je pojasnila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica policijske uprave Celje, se je nesreča nekaj po 17. uri zgodila na glavni cesti v Mislinji, v križišču za Šentlenart.



"V prometni nesreči sta bila poškodovana 40-letna peška in njen še ne dveletni otrok. Štiridesetletni voznik osebnega vozila je vozil iz smeri Doliča proti Slovenj Gradcu. Ker ni vozil s takšno hitrostjo, da bi vozilo lahko pred prehodom za pešce varno ustavil, je trčil v desni bok peške in njenega otroka, da sta oba padla," je sporočila Trbulinova. Štiridesetletna peška se je v trčenju hudo poškodovala, deček pa na srečo lažje.



Policisti bodo 40-letnega voznika kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, je še dodala.