Na primorski avtocesti v nesreči življenje izgubil otrok

Primorska avtocesta je bila popoldan zaradi prometne nesreče nekaj ur zaprta med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Po podatkih Policijske uprave Ljubljana sta trčila tovorno in osebno vozilo.



V nesreči je življenje izgubil otrok v osebnem vozilu, voznica pa je huje poškodovana in so jo odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.



Primorska avtocesta je ponovno prevozna, je zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra. Ostajajo sicer daljši zastoji na avtocesti in regionalni cesti proti Vrhniki.