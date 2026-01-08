  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Na Primorskem rekordno število pirotehničnih kršiteljev, tudi devetletnik

    Med 1. novembrom lani in 5. januarjem letos so v 35 primerih zasegli skupno 2609 kosov nedovoljenih pirotehničnih izdelkov.
    Največ zasegov so policisti opravili na območju Policijske postaje Koper, kjer so v 23 primerih zasegli 852 kosov pirotehnike.  FOTO: PU Koper
    Galerija
    FOTO: PU Koper
    R. I.
    8. 1. 2026 | 10:06
    8. 1. 2026 | 10:47
    3:25
    A+A-

    V zadnjih dneh decembra 2025 in prvih januarja 2026 so policisti na območju Policijske uprave Koper obravnavali izrazito povečano število kršitev, povezanih z uporabo pirotehničnih izdelkov.

    Med 1. novembrom 2025 in 5. januarjem 2026 so v 35 primerih zasegli skupno 2609 kosov pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, uvrščenih v kategoriji F1 in F2. Večina kršitev je bilo povezanih z nedovoljeno uporabo pirotehnike na prostem, v urbanih središčih in na javnih krajih, kjer se zadržuje večje število ljudi.

    image_alt
    Prazniki znova prinesli amputacije in materialno škodo

    V letu 2024 so na območju PU Koper obravnavali 14 kršitev, med katerimi je bilo 12 mladoletnih kršiteljev, skupno pa so zasegli 1453 kosov pirotehničnih izdelkov. Tudi lani so obravnavali en primer lažje poškodbe mladoletne osebe.

    FOTO: PU Koper
    FOTO: PU Koper

    Največ zasegov so policisti opravili na območju Policijske postaje Koper, kjer so v 23 primerih zasegli 852 kosov pirotehnike. Med obravnavanimi so bile le tri polnoletne osebe, preostali kršitelji pa so bili mladoletni, med njimi tudi štirje kazensko neodgovorni otroci.

    Na območju PP Piran so v devetih primerih zasegli 657 kosov pirotehnike, vsi kršitelji so bili mladoletni. Obravnavali so tudi najmlajšega kršitelja, devetletnega otroka. V Izoli so v dveh primerih zasegli 383 kosov, v Postojni pa so ob hišni preiskavi pri starših 11-letnika, ki je pirotehniko oglaševal na družbenih omrežjih, zasegli 717 kosov.

    FOTO: PU Koper
    FOTO: PU Koper

    Razbili balkonska vrata, poškodovani tudi otroci

    Po navedbah policije sta po številu kršitev izstopali mesti Koper in Izola, predvsem območje Livad. Posebej izpostavljajo tudi dva resnejša dogodka.

    Na silvestrovo nekaj minut po polnoči so mladostniki na Beblerjevi ulici na Markovcu v Kopru rakete usmerjali proti objektu, pri čemer je ena razbila steklo balkonskih vrat. Policija na podlagi posnetkov in zbranih informacij poskuša identificirati storilce kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

    Zaradi nepravilne uporabe pirotehnike je bil letos lažje poškodovan tudi 13-letni otrok na območju Pivke, ko je prižgal že odvrženo, a neaktivirano pirotehnično sredstvo.

    FOTO: PU Koper
    FOTO: PU Koper

    Na PU Koper poudarjajo, da veliko časa namenjajo preventivnim dejavnostim, zlasti predavanjem po šolah in sodelovanju z mediji. Kljub temu letošnje obdobje ocenjujejo kot posebej problematično, so zapisali v sporočilu za javnost. Pri tem opozarjajo, da se za vsako številko v statistiki skrivajo otroci, družine in stiske, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, ter pozivajo k večji odgovornosti vseh.

    Več iz teme

    policijapirotehnikaKoperPU Koperpetardeotroci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

