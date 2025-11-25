Na primorski avtocesti znova smrtna nesreča

Galerija
Na primorski avtocesti, na območju med razcepom Nanos in priključkom Senožeče, se je zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, še ena je huje ranjena, so potrdili na Policijski upravi Koper.
V prometni nesreči so bili udeleženi avtomobil in dve tovorni vozili.
Kot navaja Prometno informacijski center za državne ceste, sta med Nanosom in Senožečami, v smeri proti Kopru, trenutno zaprta vozni in počasni pas. Kmalu bo tudi uvedena predvidoma enourna popolna zapora zaradi skeniranja kraja dogodka.
