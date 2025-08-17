Na primorskih cestah ugasnili še dve življenji motoristov

S primorskih cest sta znova prišli tragični novici. S Policijske uprave Koper poročajo o dveh smrtnih nesrečah, usodnih za motorista, oba državljana Italije.

O prvi nesreči so policiste obvestili včeraj ob 21.21, ko so svojci naznanili, da pogrešajo motorista s sopotnikom, ki sta se okoli 17. ure peljala po cesti iz smeri Kozine proti Divači.

Pri pregledu relacije so policisti okoli 23. ure pri odcepu za Matavun pod nivojem ceste našli motorno kolo, ob njem pa enega neodzivnega in enega hudo poškodovanega motorista. Na kraj so prišli reševalci in zdravnik, ki je za neodzivnega motorista na kraju lahko potrdil le še smrt.

Policisti so opravili ogled kraja, pri katerem je bilo ugotovljeno, da je 54-letni državljan Italije, voznik motornega kolesa, peljal po cesti iz smeri Kozine proti Divači. Na motornem kolesu je peljal sopotnika, 33-letnega državljana Italije, oba doma z območja Trsta.

Ko je voznik s sopotnikom v bližini odcepa za Matavun pripeljal v dolg levi ovinek, je z motornim kolesom peljal preblizu desnega roba vozišča in zapeljal izven vozišča po nabrežini približno 5 metrov pod nivo ceste, kjer je trčil v drevo. Voznika je odbilo naprej v grmičevje, sopotnika pa na bližnji travnik, kjer sta oba obležala. Za pokojnega voznika motornega kolesa je bila odrejena sanitarna obdukcija, hudo poškodovan sopotnik pa je bil z reševalnim vozilom odpeljan v SB Izola. V času ogleda kraja prometne nesreče je bila med 23.17 in 1.20 cesta zaprta.

Nesreča pri avtobusni postaji

O drugi prometni nesreči so bili policisti obveščeni danes ob 13.06, in sicer, da je pri avtobusni postaji v Hraščah padel motorist, ki je nezavesten. Na kraj so takoj prišli reševalci, ki so voznika poskušali reanimirati, vendar je zdravnik potrdil smrt.

Policisti še opravljajo ogled kraja, cesta je bila zaprta do 15.11. Po do sedaj zbranih obvestilih je 54-letni voznik motornega kolesa, državljan Italije, peljal od Postojne proti Razdrtemu. Ko je pripeljal do Hrašč, je na delu ceste, kjer je spremenjena konfiguracija, trčil v cestni otok in nato še v prometni znak.

Več okoliščin bo ugotovljenih po zaključku ogleda in aktivnosti na kraju nesreče. Za pokojnega voznika motornega kolesa je bila odrejena sanitarna obdukcija.