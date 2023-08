Na Reki izginilo deset najstnikov iz Burundija

Hrvaška policija od četrtka išče deset 17-letnikov iz Burundija. Nazadnje so jih videli v sredo popoldne v študentskem domu na Reki, kjer so bivali. Najstniki so se na Hrvaškem kot člani burundske rokometne reprezentance udeležili svetovnega kadetskega prvenstva v rokometu, ki med 2. in 13. avgustom poteka tudi na Reki.

Policija je prijavo o izginotju desetih državljanov Burundija prejela v četrtek in preiskuje okoliščine njihovega izginotja.

Po dosedanjih ugotovitvah gre za deset mlajših moških, rojenih leta 2006, ki so v sredo okoli 15.30 odšli iz reškega študentskega centra neznano kam, so sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave. Dodali so, da se na telefonske klice ne odzivajo.