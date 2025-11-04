Na Rožniku zanetil tri požare, a so ga zalotili

Nekaj dni po 30. rojstnem dnevu se je Primož Koman iz Ljubljane odločil, da bo v večernih urah obiskal Rožnik, priljubljen naravni kotiček med ljubljanskimi rekreativnimi športniki in sprehajalci. A sam je imel drugačne načrte, meni tožilstvo, ki mu očita požig naravnega okolja.

Po prepričanju tožilstva je Koman »24. marca 2023 okoli 22.50 hotel na zavarovanem območju po odloku o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, na katerem je ta naravna vrednota, na neugotovljen način zanetiti tri požare«.

Opazili so ga s helikopterja. FOTO: PU Ljubljana

En se je razširil tako, da so ga morali pogasiti gasilci in je nastalo pogorišče v velikosti najmanj okoli 26 krat 47 metrov. Dejanja k sreči ni dokončal in je tako ostalo pri poskusu, saj zaradi hitre intervencije policista in gasilcev ni bilo požara večjega dela predmetne nepremičnine, je v obtožnico zapisalo tožilstvo.

Koman, ki živi dober kilometer od Šišenskega hriba, je včeraj na sodišču zatrdil, da očitanega mu kaznivega dejanja ni storil. »Ne priznam krivde,« je sporočil ljubljanskemu okrožnemu sodniku Roku Kobalu. Da bi dokazal svoj prav, je predlagal, naj sodišče angažira izvedenca geodetske stroke. Ta bi namreč moral izmeriti razdaljo med pogorišči in točko, na kateri so ga policisti prijeli.

Tožilec Mitja Gregorc je temu nasprotoval, saj iz obtožnice jasno sledi, da je policija zaznala ogenj in v bližini tudi osebo, ki je takrat poskušala zanetiti še en požar. Prav to osebo so nato spremljali do točke, na kateri so jo na koncu prijeli. Zato, je sklenil tožilec, ni dvoma, da je to obtoženi. V zameno za priznanje krivde je tožilec za domnevnega požigalca predlagal leto zapora.

Že obravnavan za podobna dejanja

Pri odkrivanju domnevnega požigalca so se ljubljanski policisti tedaj izkazali. Tri dni po požarih so obvestili javnost, da so že prijeli tridesetletnika. S PU Ljubljana so pojasnili, da je osumljenec takrat s kraja požara pobegnil s kolesom, pri tem so ga torej zaznali in ga v nadaljevanju prijeli ter mu odvzeli prostost. Dodali so, da so osumljenca v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja.

Policisti so tistega večera sprva zaznali, da sta bila na gozdnem območju Rožnika najprej zanetena dva požara, pozneje so pri ogledu kraja našli še eno lokacijo, na kateri je osumljenec poskušal zanetiti požar, a se ta ni razvil.

Poleg policistov na terenu je sodeloval tudi helikopter letalske enote policije. Prvi požar se ni razširil, ker so ga s hitrim ukrepanjem pogasili policisti, drugega, večjega obsega, so v nadaljevanju ukrotili gasilci in s tem preprečili nenadzorovano širjenje in veliko škodo.

Ker požar uniči večino sledi kaznivega dejanja, je po takratnih besedah tiskovnega predstavnika PU Ljubljana Tomaža Tomaževica preiskava takšnih kaznivih dejanj zahtevna in lahko traja nekaj časa.

»Aktivnosti policije, zbiranje obvestil ter pridobivanje informacij, pregledi posnetkov nadzornih kamer, pa tudi prisotnost policistov na terenu, so usmerjeni k odkritju in prijetju storilca,« je povedal.