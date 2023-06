V BiH učenec s pištolo težje ranil enega od zaposlenih

Na osnovni šoli v mestu Lukavac na severovzhodu BiH je danes učenec streljal s pištolo in težje ranil enega od zaposlenih, je sporočila lokalna policija. Glede na neuradne informacije gre za učitelja angleščine, katerega je učenec menda posebej iskal.

Vanj je izstrelil več nabojev in mu prizadel poškodbe, zaradi katerih je ogroženo njegovo življenje. Učitelj se zdravi v kliničnem centru v Tuzli, od koder so za sarajevski portal Klix pojasnili, da je utrpel strelno rano na vratu.

Policija je učenca nemudoma aretirala, njegov motiv za napad pa še ni znan, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Pristojni so hitro obvladali situacijo in prijeli storilca. Policisti naj bi zasegli orožje, uporabljeno pri kaznivem dejanju, poročajo tuji mediji.

Kot so zagotovile lokalne oblasti, med ranjenimi ni otrok.

Po poročanju portala časnika Dnevni avaz gre za dečka, ki so ga zaradi problematičnega vedenja izključili iz šole.

Portal Klix navaja, da je učenec, rojen leta 2008, streljal iz maščevanja, ker so ga izključili iz šole. Pred tem je menda že grozil, da bo to storil. Kot navajajo neuradni podatki, je bil mladoletnik že prej znan po neprimernem vedenju, zaradi česar so ga iz šole prepisali na drugo. Zaradi tega je javno začel govoriti, da pripravlja maščevanje, a se za njegove grožnje ni nihče zmenil.

Župan Lukavca je za N1 Sarajevo potrdil, da je prišlo do streljanja, pri tem pa zaprosil starše, da ne povzročajo panike. Ministrstvo za notranje zadeve dodatnih informacij ni izdalo, povedali so le, da je policija na terenu.