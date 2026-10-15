Pri vhodu v Evrotunel avtobus trčil v vlak, poškodovanih 19 ljudi

V trčenju avtobusa v tovorni vlak blizu vhoda v predor pod Rokavskim prelivom na severu Francije je bilo danes zvečer poškodovanih 19 ljudi, so sporočili iz urada tamkajšnjega prefekta.

Nihče od poškodovanih ni v smrtni nevarnosti, je poročal Reuters, ki se sklicuje na prefekturo. Na kraj nesreče so prišla reševalna vozila, helikopter in policija.

Nesreča se je zgodila v kraju Coquelles, blizu vhoda v predor za tovorni promet, ki povezuje Francijo in Veliko Britanijo. Manjši avtobus je prevažal voznike tovornjakov, ki so nameravali na pot skozi tunel z vlakom. Vzrok nesreče še preiskujejo, po doslej znanih podatkih je avtobus trčil v vlak, ki je bil v fazi odhoda.

Oblasti za zdaj niso navedle več podrobnosti o okoliščinah nesreče in identiteti poškodovanih. Sporočile so le, da je med poškodovanimi tudi voznik avtobusa.