Na severu Italije med skokom s padalom umrl Slovenec

Na Trentinskem na severu Italije se je danes med ekstremno različico športnega padalstva, t.i. skokom base, smrtno ponesrečil 39-letni Slovenec, poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos.

Nesreča se je po navedbah gorske reševalne službe zgodila na gori Cima Capi med dolino Ledro in Gardskim jezerom. Kmalu po skoku je 39-letni moški trčil v zgornji del strme stene in s padalom obvisel na višini približno 600 metrov, zataknjen med dva grma.

Ko je helikopter gorske reševalne službe Trentina dosegel območje in iz zraka lokaliziral padalo, so se reševalci do moškega spustili z vrvjo, a mu niso več mogli pomagati. Zdravnik je potrdil njegovo smrt, truplo pa so prepeljali v dolino.

Območje doline Ledro je po poročanju medijev zaradi močnih vetrov posebej priljubljeno med ekstremnimi športniki.