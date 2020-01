Na severu Italije voznik zapeljal v skupino ljudi

V Italiji se je ponoči zgodila huda prometna nesreča. Na Južnem Tirolskem je neki voznik zapeljal v skupino ljudi in ubil šest oseb, po prvih podatkih je šlo za nemške turiste. Enajst ljudi je bilo ranjenih. Razlog za nesrečo še ni znan, bi ji pa lahko botroval alkohol.Nesreča se je zgodila okoli 1. ure zjutraj, ko je voznik pri kraju Luttach zapeljal v množico. Policija dogodek zaenkrat obravnava kot nesrečo in ne kot namerno dejanje.Med poškodovanimi so trije po prvih podatkih huje ranjeni, medtem ko je voznik nesrečo preživel. Po poročanju medijev naj bi imel v krvi alkohol. Na kraju nesreče je posredovalo 160 gasilcev, reševalcev in drugih sil.Policija razlog za nesrečo še ugotavlja, poteka tudi identifikacija žrtev. Voznik naj bi zapeljal v večjo skupino Nemcev iz različnih koncev države, ki se med seboj niso vsi poznali, vsi pa tudi s seboj niso imeli dokumentov. Neuradno naj bi šlo za skupino mladih, ki je po večeru v lokalu čakala na avtobus.Nesreča se je sicer zgodila nedaleč od meje z Avstrijo. Kraj je poznan kot zimsko letovišče in smučarsko središče. Luttach ima okoli 1000 prebivalcev.