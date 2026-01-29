Na Siciliji našli trupla treh lovcev. So jih usmrtili mafijci?

V odročnem gozdu na italijanskem otoku Sicilija so v sredo našli trupla treh lovcev, ki so umrli domnevno nasilne smrti. Okoliščine dogodka ostajajo nejasne, preiskovalci pa ne izključujejo nobene možnosti, medtem ko se vrstijo ugibanja o morebitni mafijski usmrtitvi.

Žrtve, med njimi 82-letnik ter brata, stara 26 in 44 let, so po podatkih policije v sredo našli ustreljene na severni obali otoka. Ob njih so ležale njihove puške. Območje je po poročanju italijanskih medijev znano po lovu na divje prašiče, ki jih pogosto prodajajo na črnem trgu.

Okoliščine njihove smrti za zdaj ostajajo nejasne. Dogodek preiskujejo karabinjerji, preiskava in zaslišanja pa so se nadaljevala vso noč, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po poročanju medijev je trupla v sredo v bližini kraja Montagnareale odkril znanec najstarejšega lovca, ki je postal zaskrbljen, ko se 82-letnik ni vrnil.

Časopisi so incident opisali kot pravo »usmrtitev«. Avtomobili lovcev so bili parkirani v bližini. 82-letnik in brata se domnevno niso poznali.

Njihova smrt je sprožila številna ugibanja, tudi v zvezi z morebitnimi povezavami z mafijo. Tožilec Angelo Cavallo je povedal, da preiskava poteka v vse smeri in da vse teorije ostajajo odprte, od tega, da je šlo za napako med lovom, do prepira, ki se je končal tragično.

Viri blizu preiskave so povedali, da nihče od trojice ni imel kazenskih evidenc in povezav z mafijskimi dejavnostmi. Možno je tudi, da je šlo za dvojni umor, ki mu je sledil samomor. Preiskovalci upajo, da bodo s preiskavo njihovega orožja in obdukcijo dobili več informacij.