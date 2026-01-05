Na slovensko-italijanski meji prestregli 110 kilogramov kokaina

Tržaški mediji poročajo o novem zasegu velike količine droge na mejnem prehodu. Primorski dnevnik navaja, da so goriški finančni policisti pri Moščenicah, na cesti v smeri Trsta sprva želeli ustaviti polpriklopnik s hrvaškimi registrskimi tablicami, ker so opazili, da ima pokvarjen žaromet.

Voznik policistov ni upošteval znakov in je nadaljeval z vožnjo. Po zasledovanju so ga uspeli ustaviti pri Fernetičih, sledila je preiskava. V treh velikih torbah v kabini vozila so odkrili 110 kilogramov kokaina. Prepovedana droga je bila v približno sto paketih.

Tovornjak je bil sicer namenjen na Hrvaško in je prevažal gradbeni material. Il Piccolo navaja, da je prevažal keramiko, vrednost, ki bi jo kriminalci lahko dosegli za zaseženi kokain, pa ocenjuje na 8,8 do 11 milijonov evrov. Policisti so ob zasegu droge aretirali 54-letnega Srba.