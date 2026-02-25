Na smučišču v Cerknem dva poškodovana

Danes, 25. februarja ob 12.45, se je na smučarski progi Lom na smučišču Cerkno zgodila nesreča, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Zgodil se je nalet dveh smučarjev, v katerem je bila smučarka huje poškodovana, tudi smučar jo je odnesel s poškodbami.

Na kraju smučarske nesreče so posredovale pristojne službe. Oba ponesrečenca so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policija zbira obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine nesreče, so zapisali.