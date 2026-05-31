Strmoglavljenje letala na Snežniku: »Pilot je imel veliko srečo«

Ob 13.39 je na vzhodnem delu Snežnika, v bližini državne meje s Hrvaško oziroma naselja Kozarišče v občini Loška dolina, strmoglavilo manjše jadralno letalo, je objavila Uprava za zaščito in reševanje.

Kot je navedel poveljnik Civilne zaščite Loške doline Iztok Mihelčič, se je pilot letala ob zasilnem pristanku poškodoval, vendar pa je imel pri tem veliko srečo, da je nesrečo opazil občan, ki je z natančnim opisom lokacije ob klicu na 112, pripomogel k hitremu odzivanju interventnih služb.

Aktivirani so bili PGD Iga Vas, PGD Babno Polje, NMP Cerknica, CZ Loška dolina, poveljnik Notranjske gasilske regije, Naknadno je bil aktiviran helikopter Slovenske policije z gorsko reševalno službo.

Po oskrbi s strani Nujne medicinske pomoči Cerknica so pilota z helikopterjem prepeljali na nadaljnjo zdravljenje v UKC Ljubljana.

»Pohvalil bi delovanje vseh interventnih služb in občana, ki je prvi poklical in s tem pripomogel k hitri in uspešni intervenciji,« je še zapisal Mihelčič.