Nekdanji dopisnik iz Londona na sodišču dokazuje obstoj delovnega razmerja

V začetku preteklega leta je odjeknila vest, da je naša največja komercialna televizija Pop TV prekinila sodelovanje s priljubljenim dopisnikom iz Londona Branetom Kastelicem. To ni bilo presenečenje le za gledalce, temveč je bil precejšen šok tudi zanj, saj se je prek televizijskih zaslonov kar trideset let z veseljem in žarom javljal v domovino. Odločil se je za tožbo.

Pred dnevi je prišel v novomeško sodno palačo oziroma na delovno in socialno sodišče. Prav zaradi sodelovanja s to televizijo oziroma zaradi prekinitve sodelovanja toži Produkcijo plus, storitveno podjetje iz Ljubljane, in to zaradi ugotovitve obstoja delovnega razmerja.

Tožba je sprva zajemala obdobje od leta 2007, a je sodišče del do leta 2023 pravnomočno zavrglo zaradi zastaranja. Predmet razprav bo tako zdaj le še čas od 1. januarja 2024 dalje.