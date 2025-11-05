Na spletu je želela prodati čevlje, goljufi so ji z računa pobrali 650 evrov

Radovljiški policisti so včeraj zvečer obravnavali primer spletne goljufije pri prodaji artikla preko spleta, so sporočili s PU Kranj. Glede na zadnje zbrane podatke je oškodovanka na spletu objavila oglas, kjer je prodajala čevlje v vrednosti 100 evrov.

Neznani kupec je prodajalko kontaktiral preko ene izmed aplikacij in ji predlagal, da bi artikel pri njej prevzela kurirska služba in ji poslala obrazec, v katerega je oškodovanka vnesla svoje občutljive bančne podatke in potrdila transakcijo o prejemu kupnine za prodajani artikel. Kasneje je ugotovila, da ji je kupec namesto nakazila denarja z računa pobral več kot 650 evrov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dejanju in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Policisti prebivalce opozarjajo, da s svojimi osebnimi in bančnimi podatki ravnajo odgovorno in jih ne posredujejo nikomur, če se predhodno ne prepričajo, da je zares varno. Pozorni naj bodo na klicatelje in povezave, ki jih goljufi pošiljajo prek elektronske pošte in SMS sporočil.

Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnihkoli podatkov drugim, še opozarjajo policisti. Prebivalci naj zlonamerno sporočilo preprosto zbrišejo ali pošiljatelja blokirajo.