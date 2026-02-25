  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Na štajerski avtocesti zaprt vozni pas

    Pri uvozu Slovenska Bistrica sever proti Mariboru nastaja zastoj.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff
    STA
    25. 2. 2026 | 17:23
    1:05
    A+A-

    Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri uvozu Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, nastaja zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

    Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru.

    Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru.

    Na cesti Pesnica-Hoče je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred pokritim vkopom Maribor proti Hočam.

    Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

    Zaradi del pa je zastoj na cesti Bohinjska Bela-Bled-Lesce na Bledu.

    Premium
    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Soočenje na komercialni televiziji

    Golob in Mesec v simbiozi, Han med levico in Janševo »zmerno« desnico

    »Pomladna« koalicija SDS, NSi in Demokrati enotna pri nižanju davkov in privatizaciji zdravstva, a brez odgovora, kako nadomestiti proračunske izpade.
    Uroš Esih 24. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pust

    Nov odpoklic izdelka v Hoferju

    Odpoklic zaradi nevarnosti, da se ježek odlepi, kar lahko privede do zaužitja.
    16. 2. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nove podrobnosti glede izključenega slovenskega trenerja

    Ali bo Igor Medved do konca sezone še stopil na trenersko tribuno ali pa je njegov mandat v finski reprezentanci že končan, za zdaj še ni znano.
    Miha Šimnovec 24. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    prometštajerska avtocestaMaribor

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika in Anže nova-stara državna prvaka

    Prevčeva in Lanišek sta bila znova najboljša na (zimskem) državnem prvenstvu v Planici.
    Miha Šimnovec 25. 2. 2026 | 19:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Tenis

    Spektakel na Obali: Kaja in druščina s Špankami

    V Portorožu bo 10. in 11. aprila naša ženska teniška reprezentanca igrala z odlično Španijo. Zmagovalke na finalni turnir najboljših osmih ekip na Kitajsko.
    Siniša Uroševič 25. 2. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kancler v Pekingu

    Xi za nemški pragmatizem, Merz za kitajske nakupe

    Voditelj azijske sile verjame, da bo v odnosih med državama znova v ospredju čisti posel.
    Barbara Zimic 25. 2. 2026 | 18:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Obrambna industrija

    Slovenski orožarski preboj

    Evropska prizadevanja za krepitev obrambe lahko spodbudijo nacionalne ekonomije.
    Novica Mihajlović 25. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kraljeva družina

    Norveški kralj Harald hospitaliziran

    Za trenutno najstarejšega vladajočega monarha v Evropi je letošnje leto turbulentno.
    25. 2. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kancler v Pekingu

    Xi za nemški pragmatizem, Merz za kitajske nakupe

    Voditelj azijske sile verjame, da bo v odnosih med državama znova v ospredju čisti posel.
    Barbara Zimic 25. 2. 2026 | 18:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Obrambna industrija

    Slovenski orožarski preboj

    Evropska prizadevanja za krepitev obrambe lahko spodbudijo nacionalne ekonomije.
    Novica Mihajlović 25. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kraljeva družina

    Norveški kralj Harald hospitaliziran

    Za trenutno najstarejšega vladajočega monarha v Evropi je letošnje leto turbulentno.
    25. 2. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 25. 2. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo