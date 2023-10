Na terasi lokala z ostrim predmetom poškodoval 47-letnika

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili včeraj zvečer okrog pol devete ure obveščeni, da je na območju Medvod znani storilec na terasi enega izmed gostinskih lokalov po sporu in prerivanju z ostrim predmetom huje poškodoval 47-letnega moškega.

Poškodovanemu moškemu so takoj nudili pomoč in ga odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo.

Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali dokaze in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja.