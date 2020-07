Na Tržiškem zagorela gospodarsko poslopje in del stanovanjske hiše

Ob 14.25 je v naselju Potarje na območju občine Tržič zagorelo gospodarsko poslopje, so sporočili z državne uprave za zaščito in reševanje. Posredujejo gasilci PGD Tržič in številnih drugih gasilskih društev.s Policijske uprave Kranj je sporočil, da sta zagorela večje gospodarsko poslopje in del stanovanjske hiše. Poslopje je ogenj uničil, prav tako pripadajoče objekte, stanovanjska hiša je deloma poškodovana. Požar je sedaj pogašen, gasilci pa pregledujo požarišče in iščejo posamezna žarišča.Po prvih podatkih v objektih ni bilo nikogar, a so na prizorišču našli poginulega psa. Lažje poškodovani so tudi trije gasilci, ki so v zahtevni intervenciji pred uničenjem uspeli rešiti stanovanjsko hišo. Požar je sicer gasilo kar 95 gasilcev z 20 vozili.Aktivnosti na terenu še potekajo. Materialna škoda je velika, več podatkov bo policija sporočila predvidoma jutri.