Na urgenco s pištolo za pasom

V četrtek popoldne je na urgenco v Postojni prišel 49-letni domačin, s pištolo za pasom. Policisti so ga na kraju takoj obvladali. Izkazalo se je, da je imel pri sebi signalno pištolo s praznim nabojnikom in nož na preklop, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Za moškega so odredili hospitalizacijo, so še sporočili s policijske uprave.