Na vrtu poljske zdravnice odkrili več kot 30 človeških zarodkov

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    Črna kronika

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    Mnogi se sprašujejo, kako je 57-letni zdravnici uspelo pridobiti trupla nerojenih otrok v državi z eno najstrožjih zakonodaj glede splava v Evropi.
    Poljska ima eno najstrožjih zakonodaj o splavu, zato se mnogi sprašujejo, kako je zdravnica prišla do zarodkov. FOTO: AFP
    Galerija
    Poljska ima eno najstrožjih zakonodaj o splavu, zato se mnogi sprašujejo, kako je zdravnica prišla do zarodkov. FOTO: AFP
    STA
    15. 6. 2026 | 17:59
    2:39
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    Na Poljskem so pred dnevi pridržali zdravnico, potem ko so na vrtu njenega nekdanjega doma našli zakopanih 34 človeških plodov, so danes sporočile oblasti. Patologinja je osumljena, da je na fetusih izvajala poskuse. Grozi ji do 12 let zapora, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Primer je sprožil ogorčenje v tradicionalno katoliški Poljski. Mnogi se sprašujejo, kako je 57-letni zdravnici uspelo pridobiti trupla nerojenih otrok v državi z eno najstrožjih zakonodaj glede splava v Evropi. Predstavnik tožilstva je dejal, da za zdaj ni dokazov, da bi patologinja človeške plodove pridobila z nezakonitimi splavi.

    Zdravnica je med drugim osumljena skrunitve trupel, nepravilnega odstranjevanja odpadkov in odlaganja nevarnih snovi na neprimernem mestu.

    Tožilci na jugovzhodu Poljske so nedavno prejeli namig, da so med gradbenimi deli v nekdanji hiši patologinje v kraju Lutoryz odkrili medicinske odpadke. Po obsežni preiskavi območja, v kateri je sodelovalo več deset policistov in psi, so na vrtu našli zakopanih najmanj 34 človeških plodov. Odkrili so tudi več deset tisoč mikroskopskih stekel, parafinskih blokov in delov dokumentacije.

    Patologinjo so v petek aretirali in zanjo odredili trimesečni pripor.

    Neimenovani viri so za poljski radio Eska povedali, da je patologinja, ki jo omenjajo kot Magdaleno H., človeške plodove med pandemijo covida-19 odnesla iz bolnišnice v Rzeszowu, kjer je delala. Tiskovni predstavnik okrožnega tožilstva v Rzeszowu pa je dejal, da je fetuse najverjetneje uporabila za izvajanje poskusov.

    Zdravnica se o svoji krivdi ni izrekla. Dejala je le, da je človeške plodove, ki so jih našli na njenem zemljišču, skupaj z drugimi medicinskimi odpadki prinesla in zakopala sama, je na novinarski konferenci povedal predstavnik tožilstva. Identitete plodov za zdaj niso ugotovili, prav tako še ni znano, ali je patologinja delovala sama, še poroča AFP.

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