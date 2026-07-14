Nad glavami sprehajalcev so letele krogle

Zdravko Hudorovič - Brendi iz romskega naselja Kerinov Grm je že stari znanec organov pregona in zaporov. Če bo zadnja sodba okrožnega sodišča v Novem mestu za več kaznivih dejanj obveljala, bo 28-letnik za zapahi še več let. O njej bo prej tehtalo še višje sodišče. Višji državni tožilec Bogdan Matjašič je zanj namreč predlagal pet let zapora, zagovornik Dušan Medved pa oprostilno sodbo. Si je pa že v priporu takoj nakopal nov postopek, saj so kmalu po obisku partnerke pri njem našli kokain. Pred dobrim letom, 16. maja zvečer, sta se zakonca, domačina, odpravila na sprehod po Krškem polju. V gozdu nedaleč od Gorenjih Skopic ju je presenetilo streljanje. Strelec, ki je po njunih ocenah izstrelil od šest do osem nabojev, je bil oddaljen vsega kakšnih sto metrov. Da gre zares, sta se ...