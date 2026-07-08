Nad njo se je izživljal devet ur

Poleg nasilništva so staremu znancu očitali še druga dejanja, kazen pa je bila nižja od predlagane.

Septembrski večer leta 2017 se je v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica iz bolnišničnega vsakdana sprevrgel v moro. Takrat 24-letni Elvis Ramadani iz Nove Gorice je z nožem v roki uprizoril grozljiv pohod po urgentnem centru in oddelku za intenzivno nego. Med zdravstvenim osebjem in bolniki je zavladal strah, saj je ob grožnjah s smrtjo zahteval odgovore, kje je njegov 26-letni sorodnik, in da naj ga pozdravijo. »Kje je moj brat, kje se skrivate, pridite ven, vse vas bom ubil,« so o pričanju medicinske sestre na novogoriškem sodišču poročali za časnik Dnevnik. Sprva je grozil na urgenci, nato pa nadaljeval pot naravnost na bolnišnični oddelek za intenzivno nego, kjer so bili najtežji bolniki. Medicinske sestre, tehniki in zdravniki so se skrili: ena se je zatekla pod ...