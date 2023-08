Nad ravnateljem in nekdanjim trenerjem očitki o napadu na mladoletnico

Zgornjesavsko dolino pretresajo govorice, da naj bi ravnatelja ene od gorenjskih šol, nekdanjega smučarskega tekača in trenerja v tem športu, ovadili zaradi spolnega napada na mladoletno deklico, poroča Dnevnik. Zadevo preiskuje policija, po pisanju Siola pa naj bi na šoli sprožili postopek njegove zamenjave.

Kot je za Dnevnik potrdila kranjska policijska uprava, obravnavajo kaznivo dejanje s področja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, a več informacij zaradi interesa preiskave časniku niso mogli dati.

Dnevnik v članku navaja, da domnevnega storilca niso uspeli priklicati, je pa ob tem završalo v smučarskih tekaških krogih. Nekatere tekmovalke so v pogovoru za Dnevnik povedale, da naj bi bil že pred 20 in več leti nadležen do žensk, a da se je o njegovem spornem obnašanju govorilo le potihem. Iz tekaških vrst prihaja tudi informacija, da naj bi z neprimernim ravnanjem nadaljeval pozneje kot profesor športne vzgoje na eni od osnovnih šol.

Na vprašanje, zakaj nobena od deklet v času aktivne športne poti ni opogumila in ga prijavila pristojnim, je ena od tekačic za časnik pojasnila, da so dvomile, da bi to pomagalo, in opozorila, da se je bilo pred leti žrtvam precej težje izpostaviti kot danes.

Ena od sogovornic iz tekaških vrst, vrstnica domnevnega storilca, s katerim sta zaradi tekmovanj pogosto skupaj potovala po svetu, je za Dnevnik povedala, da se je ponoči prikradel v njeno sobo in jo začel otipavati, bil naj bi tudi nasilen. Dodala je, da se je v nadaljevanju pripravljena javno izpostaviti.

Mama ene od tekačic pa naj bi zadevo že pred leti prijavila tudi vodstvu Smučarske zveze Slovenije, a tam očitkom naj ne bi verjeli in niso sprožili nikakršnega postopka.

Na Smučarski zvezi Slovenije so za STA danes navedli, da so bili o konkretnem primeru obveščeni zgolj iz medijev. »Po naših informacijah gre za osebo, ki že od leta 2001 ni v funkciji trenerja katerekoli reprezentance pod okriljem SZS, opravlja pa funkcijo predsednika v enem izmed smučarsko tekaških klubov,« so navedli na SZS.

Na zvezi so dodali, da imajo ničelno toleranco do vsakršnega nasilja in posegov v spolno nedotakljivost, obenem pa zagotavljajo, da izvajajo vse protokole in postopke, ki sledijo pravilom Mednarodne smučarske zveze. Na spletni strani zveze je objavljen kodeks, kjer je najti tudi telefonsko številko in elektronski naslov zaupnika, ki sprejema morebitne prijave in neodvisno vodi vse postopke.

Po pisanju spletnega portala Siol so na šoli sprožili postopke za zamenjavo omenjenega ravnatelja z začetkom novega šolskega leta. Po poročanju Dnevnika pa so informacije sogovornikov iz šole različne. Pomočnica ravnatelja pravi, da se pritožb na račun sodelavca ne spomni. Spet drugi vir pa trdi, da je pred leti ena od učenk zaupala svojo izkušnjo učiteljici, a je vodstvo šole primer rešilo z ustnim opominom.