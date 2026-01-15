Nad razvpitega znanca iz afere Fotopub s še dvema obtožnicama

Obtoženi Dušan Josip Smodej v tujini naprej dela kot publicist in kurator. Od izbruha afere so minila tri leta in pol.

V zadevi Fotopub sodišče ne more vročiti obtožnice Dušanu Josipu Smodeju, ki živi v Benetkah, čeprav so od izbruha afere minila tri leta in pol. Smodej v tujini neovirano deluje kot publicist in kurator ter potuje po Evropi in Afriki. Državno tožilstvo pa je na podlagi druge ovadbe v aferi Fotopub vložilo še obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije. Proti Dušanu Josipu Smodeju, direktorju festivala Fotopub, so februarja lani vložili obtožnico zaradi kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in lahke telesne poškodbe. Okrožno sodišče v Ljubljani je zatem prejelo ugovor proti obtožnici, a ta ni zadostoval, da bi se postopki zaustavili. Toda obtožnica mu do zdaj še ni bila vročena, so pa društvo Fotopub izbrisali iz poslovnih registrov dva dni pred ...