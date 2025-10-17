Nad znanca z vilami, bajonetom in kolom

V nadaljevanju preberite:

»V začetku junija 2024 sem bil na nočni patrulji s kolegom Martinom Zabretom iz Ilirske Bistrice. Malo po polnoči naju je OKC napotil na Ostrožno Brdo, kjer je italijanski državljan prijavil, da je Aleš Krebelj, ki nam je znan že iz prejšnjih postopkov, s kolom napadel človeka. Ni vedel, ali je ta sploh še živ,« je včeraj na koprskem okrožnem sodišču pričal 24-letni policist David Kavčnik s PP Izola in PP Ilirska Bistrica, prvi, ki je prispel na prizorišče zločina.