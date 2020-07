Nadaljuje se sojenje Noviču in zaradi korupcije v zdravstvu

Prihodnji teden se bo na slovenskih sodiščih nadaljevalo več postopkov, tudi tretje sojenje Milku Noviču zaradi očitkov, da je umoril direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Nadaljevali se bodo tudi postopki zaradi domnevne korupcije v zdravstvu, kazen pa bodo izrekli Francu Hlastanu, obtoženemu uboja žene decembra 2018, poroča STA.

Konec leta zastara

Obtožnica Noviča bremeni, da je 16. decembra 2014 zvečer na ljubljanskem Viču umoril svojega nekdanjega šefa Jamnika, do katerega da je gojil zamere, ker je bil s Kemijskega inštituta odpuščen. Aprila 2017 je ljubljansko okrožno sodišče očitkom tožilstva pritrdilo in Noviča spoznalo za krivega ter mu izreklo 25 let zaporne kazen. Po pritožbi so konec leta 2017 enako ocenili višji sodniki, a je jeseni 2018, ko je bil Novič že v zaporu, vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje.



Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je v ponovljenem sojenju Noviča oprostil, tožilstvo se je na sodbo pritožilo na višje sodišče. To je letos spomladi sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v novo, že tretje sojenje, s katerim pa se mudi, ker zakonodaja določa, da očitki zastarajo dve leti po razveljavitvi pravnomočne sodbe na vrhovnem sodišču. Tako naj bi zadeva zastarala oktobra, ker pa roki na sodiščih v času epidemije novega koronavirusa nekaj časa niso tekli, po mnenju državnega tožilstva zastara nekoliko pozneje, to je decembra.

Priznal uboj žene, slišal bo le še sankcijo

Za sredo je na ljubljanskem okrožnem sodišču razpisan narok za izrek kazenske sankcije Francu Hlastanu, ki je obtožen uboja svoje žene v Notranjih Goricah decembra 2018. Hlastan je na predobravnavnem naroku v začetku meseca krivdo priznal, tožilstvo pa zanj predlaga pet let zaporne kazni.



Jutri se nadaljuje tudi kazenski postopek v procesu zoper Vaneta Antoliča, Roka Vengusta, Miodraga Vlaovića, Sama Karla Fokterja, Roberta Janeza Cirmana in Darka Žafrana zaradi domnevne korupcije v zdravstvu.