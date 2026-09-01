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    Črna kronika

    Nadzor nad policijo po napadu v Šiški razkril hude strokovne napake

    Osumljenec je prepoved približevanja večkrat kršil, brat pa je policijo opozarjal, da se bo nekaj zgodilo.
    Po ugotovitvah nadzora so na PU Ljubljana uvedli notranjevarnostne postopke in ukrepe za odpravo napak. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Galerija
    Po ugotovitvah nadzora so na PU Ljubljana uvedli notranjevarnostne postopke in ukrepe za odpravo napak. FOTO: Jure Eržen/Delo
    STA
    1. 9. 2026 | 09:33
    1. 9. 2026 | 10:15
    3:02
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    Potem ko je v ljubljanski Šiški maja letos 52-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 31-letno svakinjo, je nadzor nad delom policije pokazal »odstopanja od praks in strokovne napake«, so za časnik Dnevnik potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Osumljenec je imel namreč prepoved približevanja.

    Nasilni dogodek se je zgodil maja. Potem ko je osumljenec partnerko svojega brata večkrat zabodel, so 31-letnico reševalci našli na pločniku. Njeno življenje je bilo ogroženo. Osumljenec se aretaciji ni upiral, po pridržanju so ga odpeljali pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor.

    Takratna odvetnica osumljenčevega brata Tina Šnajder je opozorila, da se je napad zgodil na dvorišču, na katerem napadalec ne bi smel biti. Po incidentu, v katerem je 52-letnik z izvijačem napadel svojega brata, mu je bila namreč avgusta 2025 izrečena prepoved približevanja. Po prepovedi približevanja, ki mu jo je 6. avgusta izdala policija, mu je dva meseca pozneje sodišče izdalo enoletno prepoved približevanja in navezovanja stikov, marca 2025 pa še prepustitev nepremičnine v izključno uporabo bratu, piše Dnevnik.

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    Že drugi napad na žensko v enem dnevu v Šiški, njeno življenje ogroženo

    Odvetnica je dodala, da je osumljenec prepovedi nenehno kršil, hodil v hišo in se približeval bratu in mladoletnim otrokom, policija pa ni storila nič. Brat je policijo večkrat klical, svoje je dokazoval tudi s posnetki nadzornih kamer in opozarjal, da je storilec nevaren in da se bo nekaj zgodilo.

    Oktobra je policija sodišče obvestila o kršenju prepovedi, a se ni zgodilo nič. Odvetnica je opozorila tudi, da bi morali policisti osumljenca pridržati že dan pred napadom, ko je mladoletnemu otroku prestregel pot in ga prisilil, da pokliče očeta. Po dogodku je direktor Policijske uprave (PU) Ljubljana odredil strokovni nadzor.

    »Preverjene so bile vse okoliščine in navedbe, pri tem pa so bili ugotovljeni določena odstopanja od praks ter strokovne napake,« so pojasnili na PU Ljubljana. Dodali so, da so uvedli notranjevarnostne postopke in vzpostavili mehanizme za odpravo napak, poroča Dnevnik.

    »V postopku so bile res ugotovljene anomalije, ki se ne bi smele zgoditi. Če jih ne bi bilo, se ta incident ne bi zgodil,« je bila pri tem kritična sedanja odvetnica osumljenčevega brata Iva Žižek. Dodala je, da proti osumljencu poteka sodna preiskava zaradi kaznivega dejanja poskusa umora.

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