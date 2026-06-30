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    Črna kronika

    Naivnost ju je drago stala: v spletni goljufiji ob več kot 40 tisoč evrov

    Po odprtju povezave je prejel več sumljivih klicev z različnih telefonskih številk, zato je prek klicnega centra takoj blokiral svoj transakcijski račun.
    Hacker using laptop. Lots of digits on the computer screen. Foto Shutterstock Shutterstock
    Galerija
    Hacker using laptop. Lots of digits on the computer screen. Foto Shutterstock Shutterstock
    R. I.
    30. 6. 2026 | 06:54
    30. 6. 2026 | 07:36
    2:02
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    S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da so spet obravnavali dve spletni goljufiji, v katerih so neznanci dva občana oškodovali za skupno več kot 40 tisoč evrov. 

    Na Policijski postaji Šmarje pri Jelšah se je včeraj zglasil oškodovanec, ki je postal žrtev spletne prevare. Neznanci so ga 27. junija večkrat poklicali in mu poslali elektronsko sporočilo, v katerem je odprl povezavo do aplikacije MEET.

    Po odprtju povezave je prejel več sumljivih klicev z različnih telefonskih številk, zato je prek klicnega centra takoj blokiral svoj transakcijski račun. Kljub temu je včeraj ob obisku banke ugotovil, da so mu neznani storilci z računa že odtujili 33.600 evrov, so policisti zapisali v sporočilu za javnost. 

    Opozorili so tudi na spletno prevaro, v kateri je neznanec oškodovanko z območja Mozirja prepričal, da ima v podjetju Covertrade (sklad Sončna elektrarna) devet tisoč evrov dobička.

    Ker je gospa tja v preteklosti res vložila denar, klicatelj pa je poznal njene podatke, mu je verjela. Pod pretvezo izplačila si je na telefon namestila aplikacijo HopTo Desk. S tem je goljufom omogočila oddaljen dostop do spletne banke, ti pa so ji v treh transakcijah ukradli 12.970 evrov. Na sumljive prenose so jo opozorili šele iz OTP banke.

    Policisti občankam in občanom priporočajo previdnost pri klicih z neznanih številk. Predvsem pa jih opozarjajo, naj ne delijo svojih osebnih podatkov. 

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    Šport

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