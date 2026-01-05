Najbolj odmevnega zločina, smrti Aleša Šutarja, ne obravnavajo kot umor

Pomenljiv je podatek, da je kar pet lanskih storilcev mrtvih, torej so si sodili sami. Dve najokrutnejši kaznivi dejanji sta se zgodili v družinskem krogu, storilka enega od teh je mladoletna.

V javnosti je sicer najbolj odmevalo kaznivo dejanje zoper življenje in telo na Dolenjskem, ki pa ga pristojni ne preiskujejo v smeri umora ali uboja, ampak povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Glede kaznovalne politike kakšne posebne razlike med tem dejanjem in ubojem sicer ni, saj je v obeh primerih najvišja zagrožena kazen 15 let zapora.