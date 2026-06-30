Najemnica v Celju grozi, da bo vse razstrelila

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    Mojca Marot
    30. 6. 2026 | 09:00
    6:52
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Minuli teden smo poročali o intervenciji v enem od stanovanjskih blokov v Celju, kjer so stanovalci zaznali večjo količino dima. Celjski policisti so sporočili, da so ugotovili, da je ženska v stanovanju, v katerem živi, zaspala s prižgano cigareto, zato se je vnel jogi, dim pa se je razširil po celotnem bloku. Ženska je potrebovala zdravniško pomoč. Dan po dogodku so se na naše uredništvo obrnili zaskrbljeni stanovalci bloka na Iršičevi ulici, ki se bojijo nepredvidljivih dejanj najemnice stanovanja, ki ga oddaja celjska družba Nepremičnine. »Prosimo vas, pomagajte nam, mi smo se obrnili že na vse mogoče službe, da bi ustrezno ukrepale, saj si ne želimo živeti v strahu in negotovosti. Ker pa se nam zdi, da samo obljubljajo, konkretne rešitve ni, se bojimo najhujšega. Namreč, ženska je ...

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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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