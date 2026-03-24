Najprej rešili brata, nato so gornika našli mrtvega

Odločilna je bila sled z vrha Begunjske Vrtače, ki je vodila navzdol po Koželjevi smeri. »Razdeljeni v skupine smo krenili z Ljubelja in pregledali vsak kotiček Begunjske Vrtače. Vse stopinje so si bile enake, a le ene so z vrha Begunjske Vrtače krenile navzdol po Koželjevi smeri ...« so tržiški gorski reševalci opisali trenutek, ki je bil odločilen za to, da so pogrešanega kasneje našli. Tam, kjer se teren prevesi v strme skalne skoke in kjer ni več prostora za napake, so sledi nato izginile.

Malo po deveti uri je priletel helikopter letalske policijske enote in reševalec na vitlu je natančno pregledal grapo, v katero so vodile sledi. Že po nekaj minutah je zagledal, kar so iskali. Žal je bil pogrešani že mrtev in zakopan pod sneg.