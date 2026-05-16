Najstnica obsojena na 15-let zapora, želela je »pobiti vse Jude in muslimane«

Britansko sodišče je na več kot 15 let zapora obsodilo 19-letno Alino Burns, ki je lani v Bristolu s sekiro napadla kurdskega brivca Mohammeda Mahmoodija. Tožilci so poudarili, da je bila najstnica obsedena z neonacistično ideologijo in da je želela »pobiti vse Jude in muslimane«.

Napad se je zgodil avgusta lani pred brivskim salonom v južnem delu Bristola. Burnsova je Mahmoodija poskušala obglaviti s sekiro, pri čemer ga je hudo poškodovala. Policisti so jo prijeli kmalu po napadu.

Sodišče je ugotovilo, da je bila motivirana z desničarskim ekstremizmom. Preiskovalci so odkrili, da je bila v stikih s skrajno desnimi skupinami, med drugim z organizacijo Patriotic Alternative, na spletu pa je iskala vsebine o nacistični Nemčiji, džihadu, »judovski nadvladi« in lanskih napadih v Southportu.

Tožilci so razkrili tudi, da je dan pred napadom gledala posnetke nacističnih parad SS in napisala elektronsko sporočilo z naslovom »Zora državljanske vojne«. V pogovorih na aplikaciji za zmenke je izražala željo po pobijanju Judov in muslimanov v Veliki Britaniji.

Burnsova je priznala poskus umora ter posedovanje sekire, skalpela in dveh puščic, ni pa priznala pripravljanja terorističnih dejanj. Sodnica Justice Lambert je kljub temu pritrdila tožilstvu, da je imel napad teroristični motiv, poroča Guradian.

Ob izreku kazni je sodnica dejala, da gre za »nevarno storilko«, ki ostaja globoko vpeta v skrajno ideologijo. Obsodila jo je na 15 let in pol zapora ter dodatna štiri leta nadzora po prestani kazni.

Obramba je opozorila, da je Burnsova odraščala v težkih razmerah, saj je njena družina večkrat ostala brez doma, pri 14 letih pa je prenehala obiskovati redno šolo.