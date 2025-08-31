Najstnik v BiH umrl v eksploziji protipehotne mine

Pri Dobju v osrednjem delu Bosne in Hercegovine je v soboto v eksploziji protipehotne mine v označenem minskem polju umrl 19-letnik. V BiH je 30 let po koncu vojne s protipehotnimi minami še vedno onesnaženih več kot 800 kvadratnih kilometrov površin, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Njegova mati je po poročanju portala sarajevskega časnika Dnevni Avaz povedala, da je nedaleč od doma v naselju Hodžići pri Doboju njen najmlajši sin čuval koze, ki sicer pogosto odtavajo na minsko polje. Da bi jih priklical nazaj, je vstopil na območje minskega polja, a je odjeknila eksplozija, v kateri je takoj umrl, je povedala.

Po poročanju Hine je bilo v eksplozijah protiphotnih min ubitih ali poškodovanih že več tamkajšnjih prebivalcev.

Po podatkih Centra za odstranjevanje min v BiH je bilo od konca vojne leta 1995 v državi v eksplozijah protipehotnih min poškodovanih 1781 ljudi, od katerih jih je 624 umrlo. Med čiščenjem minskih polj pa je umrlo tudi 53 pirotehnikov.

V državi je po vojni med letoma 1992 in 1995 še vedno onesnaženih več kot 800 kvadratnih kilometrov površin, na katerih je po ocenah še vedno 170.000 protipehotnih min. Na območju blizu minskih polj medtem živi več kot 132.000 ljudi.