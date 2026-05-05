Najstnika sta terorizirala svoje vrstnike

Ideal Haliti in Dionisie Sandu se zagovarjata zaradi nasilja in ropov, med postopkom sta v priporu.

Ideal Haliti in Dionisie Sandu sta 19-letnika iz okolice Krškega, ki jima na novomeškem okrožnem sodišču sodijo zaradi napadov in ropov na več mladoletnikov. Za zdaj se nista zagovarjala. Sta pa po ogledu videoposnetkov z novomeške avtobusne postaje obžalovala svoja takratna ravnanja, zaradi katerih sta zadnje mesece tudi v priporu. Dvojica je v priporu, ker je ropala in pretepala vrstnike. En napad je eden od mladostnikov celo posnel. Obtoženca se branita z molkom, bremenijo jo videoposnetki. Na enem od posnetkov je bilo mogoče videti dijaka novomeškega šolskega centra, ki je 16. septembra lani nekaj po 14. uri s prijateljem tam čakal na avtobus. »Ideal me je pocukal za rokav,« se je spominjal in nadaljeval, da ga je takoj zatem še udaril. »Prvega udarca sem se ubranil. Nato me je zadel ...