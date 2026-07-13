Z avtomobilom zapeljal v policista

Danes nekaj pred 16. uro je bil na območju Kočevja pri izvajanju policijskih nalog poškodovan policist, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so popoldne v Kočevju poskušali ustaviti voznika osebnega vozila, vendar ta ni zaustavil vozila. Pri poskusu pobega je trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval z vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v zunaj vozila, in trčil v enega izmed njih.

S kraja dogodka je skupaj z še eno osebo, ki se je nahajala v vozilu, pobegnil v neznano smer. Poškodovani policist je bil s helikopterjem prepeljan v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, njegovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo, so zapisali pri PU Ljubljana.

Policisti so kasneje izsledili in prijeli tako 25-letnega osumljenca, kot osebo, ki je bila z njim v vozilu, pri čemer so si pomagali tudi s helikopterjem.