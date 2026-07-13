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    Črna kronika

    Z avtomobilom zapeljal v policista

    Policista so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.
    Policisti so kasneje izsledili in prijeli tako 25-letnega osumljenca, kot osebo, ki je bila z njim v vozilu. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Policisti so kasneje izsledili in prijeli tako 25-letnega osumljenca, kot osebo, ki je bila z njim v vozilu. FOTO: Blaž Samec/Delo
    R. I.
    13. 7. 2026 | 19:08
    13. 7. 2026 | 19:18
    1:18
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    Danes nekaj pred 16. uro je bil na območju Kočevja pri izvajanju policijskih nalog poškodovan policist, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

    Policisti so popoldne v Kočevju poskušali ustaviti voznika osebnega vozila, vendar ta ni zaustavil vozila. Pri poskusu pobega je trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval z vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v zunaj vozila, in trčil v enega izmed njih.

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    S kraja dogodka je skupaj z še eno osebo, ki se je nahajala v vozilu, pobegnil v neznano smer. Poškodovani policist je bil s helikopterjem prepeljan v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, njegovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo, so zapisali pri PU Ljubljana.

    Policisti so kasneje izsledili in prijeli tako 25-letnega osumljenca, kot osebo, ki je bila z njim v vozilu, pri čemer so si pomagali tudi s helikopterjem.

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