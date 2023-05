Namesto dostavljavcev hrane prišla na obisk roparja

Povsem drugače, kot se je izteklo, si je Štajerec zamislil obisk glavnega mesta. Na spletni strani avanture.net, na kateri je spolne storitve oglašala 28-letnica, ki se je prestavljala kot Shy.KittyCat (sramežljiva muca, torej), je z njo navezal stik. A je nato postal žrtev ropa.

Poleg 28-letne Ljubljančanke preiskujejo še 23-letnega Ljubljančana in 23-letnega hrvaškega državljana. Žrtev je torej nasedla oglasu in se z domnevno prostitutko začela pogovarjati oziroma si dopisovati, poslala mu je tudi številko mobilnega telefona ter se predstavila kot Ella. Devetega aprila lani ji je on poslal SMS, ali dela, odgovorila mu je pritrdilno, da lahko pride v Ljubljano, in sicer opolnoči v Hotel Park. Pričakala ga je pred hotelom ter mu dejala, da naj ji da 180 evrov in da bo šla potem najet sobo. Šla je do recepcije ter jo najela, nato pa Davorinu poslala SMS, naj pride v sobo številka 1208. Ta je ves radosten pohitel posteljni avanturi naproti, niti slutil pa ni, kaj ga čaka.

Zahtevala ves denar

Ko je vstopil v sobo, mu je rekla, da bo skočila pod tuš, on pa naj prižge televizor. Slišal je, da se v kopalnici z nekom pogovarja. Sedel je na postelji, ko je nenadoma nekdo začel z vso silo razbijati po vratih. Tjaša je iz kopalnice zavpila Wolt, kot da gre za dostavljavce hrane, nato prišla iz kopalnice, odprla vrata sobe ter se vrnila v kopalnico.

Štajerca je dekle zvabilo v sobo, kmalu sta prišla še njena pajdaša. Dekle bo težko zanikalo poznanstvo, skupaj so jih posnele kamere. Mladi Ljubljančan je bil že večkrat obsojen zaradi kaznivih dejanj.

Vstopila sta njena domnevna pajdaša. Ljubljančan je zatulil na Štajerca: »Kaj počneš v tej sobi z mojo sestro?!« Z vso močjo ga je udaril in zahteval, naj mu izroči ves denar, ki ga ima pri sebi, zahtevo pa podkrepil s še enim močnim udarcem v obraz. Prestrašeni moški mu je dal vse, kar je imel pri sebi, to je bilo 90 evrov. Medtem ko je Hrvat stal za Davorinom in bil pripravljen, da se tudi sam vplete v dogajanje, je Ljubljančan od Štajerca zahteval, naj gre z njima na bankomat ter dvigne toliko denarja, kolikor ga bo lahko.

Z dvigalom so se odpeljali v pritličje, oškodovanec pa je izkoristil priložnost in stekel do recepcije. Potožil je, da ga je nekdo pretepel. V avlo je nato prihitel Ljubljančan, po njej lovil Davorina, ga ujel in še enkrat udaril, nato sta s pajdašem zapustila hotel. Žrtev ropa je poklicala policiste, zdravniško pomoč pa pozneje poiskala v mariborskem kliničnem centru. Tam so ugotovili, da ima površinsko poškodbo glave.

Takoj za roparjema je hotel zapustilo dekle, ki na recepciji ni vrnilo ključev sobe, v hotelu pa tiste noči naj ne bi bila prvič gostja. Izgovori, da ni vedela za namene roparjev ali da z zadevo ni imela ničesar, ji ne bodo pomagali, saj so jo z obema 23-letnikoma po odhodu iz hotela posnele nadzorne kamere. Na njih je jasno videti, da 28-letnica in Ljubljančan hodita objeta.

Ni bilo prvič

Tistega dne se je Ljubljančan že zapletel v rop v ljubljanski Šiški, tam je nič hudega slutečega moškega obtožil, da je imel spolni odnos z njegovo ženo. Zgrabil ga je za bundo in od njega zahteval denar. Ker se je moški uprl, ga je vlekel za oblačila, udaril po licu ter mu sledil. Kasneje mu je zagrozil s kuhinjskim nožem. Moški se je močno prestrašil, saj naj bi z nožem zamahnil proti njegovemu prsnemu košu. Iz žepa je potegnil denarnico, v kateri je imel več tisoč evrov. Ropar je vzel nekaj denarja, a so na kraj dogodka že prišli policisti in ga prijeli. Rop je priznal, menda naj bi se vse zgodilo pod vplivom alkohola in pomirjeval. Obsojen je bil na na 22 mesecev zapora. Gre sicer za starega znanca sodišč, proti njemu poteka več postopkov.