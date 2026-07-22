Namesto lesenih hišic prazne denarnice

Stanislav Jug, okrožni sodnik na soboški sodniji, je na predobravnavnem naroku, ki ga je razpisal že osmič, končno dočakal, da se je na zatožni klopi pojavil Mitja Verlak. Proti njemu je nazadnje odredil prisilno privedbo, a je samostojni podjetnik, obtožen kaznivega dejanja poslovne goljufije, pred dnevi sam prišel v razpravno dvorano sodišča. A ker je ostal brez advokata, to je bil Igor Weindorfer iz Murske Sobote, ki ga je zastopal po brezplačni pravni pomoči, se tokrat ni hotel zagovarjati. Kot je dejal, je mariborsko okrožno sodišče prosil, da mu dodeli odvetnika po istem mehanizmu, a se to ni zgodilo. In še, da je njegovo podjetje Map Consulting od marca v stečaju. »Nisem več zakoniti zastopnik. Stečajni postopek se vodi pri okrožnem sodišču v Mariboru, stečajni upravitelj, ki se od ...