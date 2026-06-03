Namesto na sodišču je Smodej v Franciji

V zgodnjem sredinem popoldnevu se je pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani trlo novinarjev, fotografov in snemalcev, ki so prišli na začetek sojenja oziroma predobravnalni narok proti glavnemu protagonistu afere Fotopub Josipu Smodeju, ki je sicer bolj znan po imenu Dušan Smodej. Predobravnalni narok je preložen na začetek julija, saj je Smodej po lastnih izjavah na delu v Franciji.

Proti Josipu Dušanu Smodeju je bila konec lanskega februarja vložena obtožnica zaradi dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog ter lahke telesne poškodbe. Dejanja izvirajo iz obdobja, ko je bil Smodej vodja društva Fotopub, v prostorih slednjega so potekali druženja in zabave, v povezavi s katerimi naj bi storil obe dejanji spolnega nasilja. Na predobravnalnem naroku bi se moral izreči, ali krivdo za očitana dejanja tudi priznava.